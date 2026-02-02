Импорт произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата в Азербайджан освобождается от НДС

БАКУ/Trend/ - Ввоз в Азербайджан произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата будет освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте поправок в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, импорт произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата по списку кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, определенному соответствующим органом исполнительной власти, будет освобожден от НДС при наличии подтверждающего документа от уполномоченного госоргана.

Отмечается, что данная льгота позволит оптимизировать расходы импортеров. Это, в свою очередь, послужит увеличению импорта в данной сфере; обогащению экспонатами объектов культуры и музеев; усилению международной культурной интеграции; поддержке коллекционеров монет, антиквариата и произведений искусства.

Было подчеркнуто, что практика освобождения таких предметов от налогов при импорте существует во многих развитых странах мира.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.