SOCAR планирует использовать дроны и моделирование данных для расширенного мониторинга активов

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR рассматривает возможность применения дополнительных методов дистанционного контроля, включая дроны, а также использование моделирования данных для оценки других активов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал менеджер по цифровизации и операционным технологиям SOCAR Downstream Бора Энгин в интервью директору по коммуникациям Honeywell Надии Дубани.

«Планируются расширения на другие объекты и бизнес-направления SOCAR, включая upstream», — отметил он.

Энгин подчеркнул, что цифровизация значительно улучшила точность и прозрачность данных.

«Установка сенсоров и камер позволила осуществлять мониторинг в режиме реального времени, проводить раннее обнаружение утечек, что снизило количество ложных срабатываний и обеспечило оперативное реагирование. Мы можем использовать накопленные данные для прогнозирования будущей экономии энергии, а беспроводной аккумуляторный дизайн решений особенно ценен для удалённых объектов. Эти технологии также помогли персоналу освоить новые инструменты, установив новый стандарт операционного совершенства и экологической ответственности», — пояснил он.

Энгин отметил, что SOCAR выбрала Honeywell за инновационность, надежность и проверенные решения.

«Простота plug-and-play и минимальная настройка решения Signal Scout позволили сократить время внедрения и снизить риски затрат. Сенсоры монтируются магнитами и легко перемещаются, а камеры помогают точно определить место и объём выбросов. Интеграция осуществлялась с учетом раннего планирования инфраструктуры и координации с командами технического обслуживания и эксплуатации, что обеспечило плавное внедрение в существующие системы предприятия», — сказал он.

По словам Энгина, после внедрения решения Honeywell наблюдается заметное улучшение возможностей компании по мониторингу выбросов.

«Мы теперь можем обнаруживать и реагировать на утечки в режиме реального времени, что помогло сократить непреднамеренные выбросы и операционные потери. Хотя методология точной отчетности еще дорабатывается, первые результаты показывают значительное сокращение времени ручного сбора данных и повышение соответствия стандарту ISO 14001. Кроме того, возможность непрерывного мониторинга и анализа данных позволила прогнозировать и достигать экономии энергии на всех наших объектах», — добавил он.