Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 февраля

Экономика Материалы 3 февраля 2026 09:05 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 февраля

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0076 маната, 1 турецкая лира - 0,0391 маната, а 100 российских рублей - 2,2193 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0076
AUD 1,1914
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,1174
CZK 0,0826
CNY 0,245
DKK 0,2688
GEL 0,632
HKD 0,2176
INR 0,0188
GBP 2,3269
SEK 0,1901
CHF 2,1844
ILS 0,549
CAD 1,2443
KWD 5,5348
KZT 0,336
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5269
MDL 0,1011
NOK 0,1757
UZS 0,0139
PKR 0,6068
PLN 0,4758
RON 0,394
RUB 2,2193
RSD 0,0171
SGD 1,3385
SAR 0,4533
xdr 2,3421
TRY 0,0391
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,0938
NZD 1,0259
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости