Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0076 маната, 1 турецкая лира - 0,0391 маната, а 100 российских рублей - 2,2193 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0076
|AUD
|1,1914
|BYN
|0,5977
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1174
|CZK
|0,0826
|CNY
|0,245
|DKK
|0,2688
|GEL
|0,632
|HKD
|0,2176
|INR
|0,0188
|GBP
|2,3269
|SEK
|0,1901
|CHF
|2,1844
|ILS
|0,549
|CAD
|1,2443
|KWD
|5,5348
|KZT
|0,336
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5269
|MDL
|0,1011
|NOK
|0,1757
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6068
|PLN
|0,4758
|RON
|0,394
|RUB
|2,2193
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3385
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3421
|TRY
|0,0391
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0395
|JPY
|1,0938
|NZD
|1,0259