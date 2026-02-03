Стратегия ЦБА ускорит цифровизацию платежей – исследование Mastercard



БАКУ /Trend/ - «Стратегия развития финансового сектора Азербайджана на 2024–2026 годы», разработанная Центральным банком Азербайджана (ЦБА), нацелена на значительное увеличение цифровизации платежей.

Как сообщает Trend, об этом говорится в исследовательском документе «Следующая волна цифровизации в Азербайджане», подготовленном Mastercard в рамках сотрудничества с Центральным банком Азербайджана.

Отмечается, что стратегия ориентирована на повышение общей эффективности, доступности и безопасности цифровых платежных услуг, а также на стимулирование конкуренции и инноваций в финансовом секторе.

«В рамках стратегии установлены амбициозные цели, такие как увеличение доли безналичных платежей в розничной торговле до более чем 40%, превышение 90% доли цифровых каналов в общем объеме клиентских переводов, а также более 70% доли безналичных операций по картам в общем объеме карточных транзакций», – говорится в исследовании.

Также указано, что приоритетом является создание благоприятной экосистемы для поставщиков платежных услуг (PSP). Это будет реализовано путем обеспечения равных условий конкуренции, упрощения интеграции PSP в государственные проекты и цифровую инфраструктуру платежей, а также создания надежной регулирующей рамки, которая будет способствовать улучшению управления, прозрачности и конкурентоспособности в секторе платежей.

Mastercard подчеркивает, что меры ЦБА, направленные на усиление кибербезопасности и борьбы с кибермошенничеством, а также на внедрение стандартов сильной клиентской аутентификации (SCA), не только повысят безопасность платежной среды, но и укрепят доверие между потребителями и бизнес-субъектами.

«Ожидается, что эти стратегические инициативы ускорят цифровизацию платежей для потребителей и МСП, а также сделают цифровые финансовые услуги более инклюзивными и широко распространенными. Стратегия значительно снизит зависимость от наличных денег, будет способствовать финансовой инклюзивности и поддержит общий экономический рост», – говорится в исследовании.

В то же время отмечается, что, несмотря на ряд высокоуровневых инициатив, связанных с МСП, цифровизация платежей в этом сегменте по всему миру остается сложной задачей. Для достижения устойчивых результатов необходимо осуществить комплексный диагностический подход и многогранные меры, охватывающие налогообложение, регулирование и инфраструктуру.