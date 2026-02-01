Армии стран ЕС считаются террористическими организациями — спикер иранского парламента

БАКУ /Trend/ - Согласно закону, принятому иранским парламентом, армии государств-членов Европейского союза считаются террористическими организациями в связи с объявлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической группировкой.

Как передает Trend, об этом заявил сегодня спикер иранского парламента Мохаммад Бакир Галибаф на пленарном заседании парламента.

По его словам, ответственность за возможные негативные последствия этого шага полностью лежит на Европейском союзе.

«Попытки Европейского союза нанести удар по КСИР, который является крупнейшим препятствием на пути распространения терроризма, фактически означают удар по самому себе», - подчеркнул Галибаф.

В ходе заседания член президиума парламента Алиреза Салими отметил, что с учётом признания армий стран — членов ЕС террористическими организациями вопрос об отстранении военных атташе от работы в посольствах этих государств должен оставаться в центре внимания.

Спикер парламента также поручил Комитету по национальной безопасности и внешней политике совместно с министерством иностранных дел Ирана держать данный вопрос на постоянном контроле.

Отметим, что 29 января Европейский союз признал Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией, обвинив его в жестоких действиях во время недавних протестов в стране.