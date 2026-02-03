Президент Ирана дал указание о проведении переговоров с США

БАКУ/Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан, приняв во внимание предложение Президента США Дональда Трампа о проведении переговоров, дал поручение Министерству иностранных дел Ирана создать условия для переговоров и провести обсуждения при наличии соответствующей обстановки.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Президента Ирана.

Согласно информации, Президент Ирана заявил, что с учетом обращений дружественных стран региона в ответ на предложение Дональда Трампа о переговорах министру иностранных дел Сейеду Аббасу Аракчи было поручено создать условия для справедливых переговоров в рамках национальных интересов, при отсутствии необоснованных ожиданий и угроз.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля, а также 11 и 23 мая 2025 года между Ираном и США состоялось пять раундов непрямых переговоров по иранской ядерной программе. Переговоры проходили при посредничестве министра иностранных дел Султаната Оман Сейида Бадра аль-Бусаиди. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сейид Аббас Арагчи, а американскую — специальный представитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Первый, третий и четвертый раунды переговоров прошли в столице Омана Маскате, второй и пятый — в столице Италии Риме.