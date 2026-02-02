Количество заявок на международные перевозки из Казахстана снизилось

БАКУ/Trend/ - По итогам 2025 года количество заявок на перевозки в другие страны из Казахстана на «Бирже грузоперевозок ATI.SU» снизилось на 24%.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ATI.SU.

Отмечается, что в 2024 году количество заявок на перевозки в другие страны росло впечатляющими темпами. «Биржа грузоперевозок ATI.SU» зафиксировала рост спроса на 121% по итогам года. Причем особенно заметный прогресс был отмечен в третьем и четвертом кварталах.

"В первой половине 2025 года тенденция сохранялась (+50% в первом квартале и +64% во втором). Однако за ростом последовало резкое падение. В третьем квартале количество заявок сократилось на 14% в сравнении со вторым и на 54% в годовом выражении. В четвертом квартале снижение продолжилось (на 6% за квартал и на 50% за год)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной вклад в это снижение внесли Россия (– 26%) и Беларусь (– 21%). При этом спрос на перевозки в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай сохранялся на прежнем уровне.

"Ценовая динамика соответствовала спросу. В первых двух кварталах ставки перевозчиков росли (+20% и +24% соответственно), а затем перешли к снижению (–15% в третьем квартале и –21% в четвертом)", - говорится в сообщении.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2025 году транспортом республики перевезено 1,164 млрд тонн грузов, что на 7,9% больше уровня 2024 года.

Отметим, что ATI.SU - это биржа грузоперевозок и экосистема сервисов для транспортной логистики в России и СНГ.