Азербайджан выступил посредником в получении Турцией права на проведение COP31 - Ялчин Рафиев

БАКУ/Trend/ - Азербайджан выступил посредником в получении Турцией права на проведение COP31.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик по COP29 в Азербайджане Ялчин Рафиев в рамках международной конференции «Роль университетов в развитии зеленой энергетики и устойчивого развития», прошедшей в Университете АДА.

Заместитель министра отметил, что проведение COP31 в Турции повысит внимание к экологическим проблемам в регионе.

Я.Рафиев сказал, что Азербайджан предложил Турции свою поддержку. Турция, в свою очередь, заинтересована в сотрудничестве, и планирует в ближайшее время приём азербайджанской делегации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!