В рамках медиафорума D-8 в Баку прошла панельная сессия на тему "Ответственная журналистика и цифровые инновации"

БАКУ /Trend/ - 21 ноября в рамках медиафорума D-8, посвященного теме "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности", состоялась панельная сессия "Ответственная журналистика и цифровые инновации".

Как сообщает в пятницу Trend, модератором панельной дискуссии выступил заместитель главного редактора международного телеканала AnewZ Орхан Амашов.

В качестве спикеров выступили генеральный директор Бангладешского института прессыФарук Васиф Омар, главный редактор изданий Al-Ahram Weekly и Al-Ahram Online египетской медиа-структуры Al-Ahram National Foundation Эззат Ибрахим, директор по международным связям Press TV из Ирана, журналист Эльхам Абедини. Выступившие поделились своим мнением об ответственном производстве информации в современной медиасреде и возможностях, создаваемых цифровой трансформацией.

В ходе сессии участники подчеркнули важность предоставления точной, проверенной и достоверной информации в условиях растущего влияния цифровых платформ. В ходе дискуссий были проанализированы такие вопросы, как адаптация медиа к новейшим технологическим тенденциям, профессиональная ответственность журналистов в условиях стремительного распространения информации в глобальном масштабе, этические вызовы, возникающие в связи с применением искусственного интеллекта, и модели потребления медиа нового поколения.

Было отмечено, что сохранение приверженности принципам профессиональной журналистики, содействие ответственной деятельности медиа, а также укрепление скоординированной деятельности стран-членов имеют важное значение для обеспечения информационной безопасности на пространстве D-8.

