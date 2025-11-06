Участие Араика Арутюняна в преступлениях подтверждено доказательствами - прокурор

БАКУ /Trend/ - 6 ноября судебный процесс в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжается обвинительными выступлениями прокуроров, защищающих государственное обвинение.

Как сообщает Trend, судебное заседание началось с оглашения документов и доказательств, подтверждающих участие обвиняемых в преступной организации.

Старший помощник Генерального прокурора Вюсал Алиев довел до внимания суда часть документов и доказательств, касающихся обвиняемого Арутюняна Араика Владимири (Владимировича). Отмечалось, что в судебном заседании на основе доказательств были подтверждено, что обвиняемый Араик Арутюнян, выполняя различные функции в составе преступного объединения в период с декабря 1991 года по 20 сентября 2023 года, принимал прямое и косвенное участие во всех преступлениях, совершенных этим преступным объединением.

Указывалось, что согласно одному из изученных материалов подтверждается, что Араик Арутюнян вместе со своим братом участвовал в преступлениях, совершенных против Азербайджана в 1990-х годах, а также в боях в поселке Кяркиджахан и Ходжалы.

Вышеизложенное доказывает, что он не был рядовым участником, а играл непосредственную роль в обеспечении боеспособности вражеской армии, бесперебойном снабжении вооруженных формирований и поддержании их способности проводить незаконные вооруженные операции.

Отмечалось, что исследованные в суде видеоматериалы доказывают, что обвиняемый не только посещал территории Азербайджана, некогда оккупированные армянскими вооруженными силами, но и непосредственно участвовал в мероприятиях, направленных на осмотр боевых позиций, изучение потенциала находящихся там сил и обеспечение непрерывности боевых действий. Это еще раз подтверждает его важную роль в информационном, организационном и кадровом обеспечении вооруженной агрессии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики. Отмечается также, что, он помимо участия в совершении многочисленных преступлений, террористических актов против азербайджанского народа, особенно против мирного населения, не стыдился сообщать и о своих действиях миру через социальные сети.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

