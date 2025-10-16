Арестован начальник Центрального военного санатория минобороны

БАКУ /Trend/ - В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении начальника Центрального военного санатория министерства обороны майора Ильхама Хагвердиева.

Как сообщает Trend, сегодня в Бакинском военном суде состоялось рассмотрение ходатайства в отношении И.Хагвердиева.

Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении И.Хагвердиева меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 20 дней.

18:19

Задержан начальник Центрального военного санатория министерства обороны майор Ильхам Хагвердиев.

Как сообщает Trend со ссылкой на Военную прокуратуру Азербайджана, И.Хагвердиев обвиняется в коррупции.

"В Следственном управлении Военной прокуратуры в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 311 УК АР (получение взятки). В настоящее время представление в его отношении рассматривается в суде", - отмечается в сообщении.

