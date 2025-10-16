В следующем году в город Агдам будут переселены еще 300 семей

ХАНКЕНДИ/Trend/ - В следующем году еще 300 семей будут переселены во второй жилой массив, строительство которого будет завершено в городе Агдам.

Об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов, выступая на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Ханкенди, сообщает карабахское бюро Trend.

По его словам, в настоящее время в городе Агдам ведутся строительные работы в четвертом и пятом жилых массивах.

"Планируется завершить эти проекты к лету следующего года. В указанные массивы будет переселено более двух тысяч семей", - отметил он.

Э.Гусейнов также подчеркнул, что строительные работы на третьем жилом массиве начнутся до конца текущего года, а на первом - в январе-феврале следующего года.

"В целом планируется, что к концу 2026 года в Агдам будет обеспечено переселение около 20 тысяч жителей", - отметил он.

