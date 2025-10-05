Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Игры стран СНГ: азербайджанские дзюдоисты вышли в финал соревнования смешанных команд

Общество Материалы 5 октября 2025 13:40 (UTC +04:00)
Игры стран СНГ: азербайджанские дзюдоисты вышли в финал соревнования смешанных команд

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В рамках III Игр стран СНГ продолжаются соревнования смешанных команд по дзюдо.

Как передает Trend, в матчах, проходивших на Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе, сборная Азербайджана в полуфинале одержала победу над командой Таджикистана со счётом 7:3.

В финале сборная Азербайджана встретится с Узбекистаном. В полуфинале узбекские дзюдоисты одержали победу над российскими со счётом 7:5.

Напомним, что III Игры стран СНГ, в которых примут участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.

Лента

Лента новостей

Читать все новости