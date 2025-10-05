Игры стран СНГ: азербайджанские дзюдоисты вышли в финал соревнования смешанных команд

БАКУ /Trend/ - В рамках III Игр стран СНГ продолжаются соревнования смешанных команд по дзюдо.

Как передает Trend, в матчах, проходивших на Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе, сборная Азербайджана в полуфинале одержала победу над командой Таджикистана со счётом 7:3.

В финале сборная Азербайджана встретится с Узбекистаном. В полуфинале узбекские дзюдоисты одержали победу над российскими со счётом 7:5.

Напомним, что III Игры стран СНГ, в которых примут участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.