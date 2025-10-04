В Шамахы проходит Международный фестиваль барбекю (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Шамахы на этот раз организован Международный фестиваль барбекю, передает Trend.

Фестиваль, начавшийся 4 октября в селе Мейсари Шамахинского района, продлится два дня.

Международный фестиваль барбекю, организованный в Азербайджане впервые, проводится при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, комплекса «Насими баглары», ресторана «Abqora» и международного кулинарного судьи Сахиб-Давида Исрафилова (Don David).

В фестивале принимают участие известные шеф-повара из более чем 30 стран — президент Всемирной ассоциации барбекю (WBQA) Виллем Винк (Willem Vink), главный судья Всемирной ассоциации барбекю Кристофер Сэндфорд (Christopher Sandford), бывший президент Всемирной ассоциации шеф-поваров (WACS), личный повар Короля Саудовской Аравии Томас Гуглер (Thomas Gugler), а также известные шеф-повара из разных стран мира, президенты кулинарных ассоциаций многих стран, обладатели награды Michelin, кулинарные судьи.

На церемонии открытия гостей приветствовали международный кулинарный судья Сахиб-Давид Исрафилов, президент Всемирной ассоциации барбекю (WBQA) Виллем Винк, вице-президент Всемирной ассоциации шеф-поваров (WACS) Уве Фридрих Герберт Мишель. Они рассказали о целях фестиваля.

Выступающие отметили, что главная цель этого международного мероприятия, которое запомнится грандиозными барбекю-презентациями, — укрепление культурного обмена, а также продвижение гостеприимства, кухни и культурных ценностей Азербайджана в мире. Гостям пожелали приятных выходных. Затем участники прошли по павильонам, где познакомились с кухнями разных культур и попробовали разнообразные блюда.

В специально отведённых зонах профессиональные шеф-повара, представляющие Азербайджан и другие страны мира, продемонстрировали богатство мировой кухни. Гости фестиваля посетили павильоны и ознакомились с презентациями различных ресторанов и брендов.

Шеф-повара также провели мастер-классы для детей. Во время мастер-классов, организованных в развлекательной форме, кулинары, которых называют королями кухни, вместе с детьми готовили бургеры.

В рамках фестиваля была организована кулинарная битва между командами. Каждая команда готовила блюдо по заданному рецепту. Участники соревновались в трёх категориях — вкус, степень приготовления и форма подачи. Отличившиеся команды боролись за сертификаты, медали и главный кубок, предоставленный партнёрами.

В течение дня на сцене фестиваля выступали различные музыканты. Посетители наслаждались вкусными презентациями под звуки местных и зарубежных композиций.

Фестиваль продолжится 5 октября.