В Баку проходит церемония прощания с Огтаем Ширалиевым (ФОТО)

Общество Материалы 4 октября 2025 11:22 (UTC +04:00)
В Баку проходит церемония прощания с Огтаем Ширалиевым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, бывший министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев скончался вчера в возрасте 75 лет.

Как передает Trend, сегодня в мечети Тезепир проходит церемония прощания с Огтаем Ширалиевым.

Напомним, что Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) также распространило информацию о кончине бывшего министра.

Сообщается, что 3 октября 2025 года около 17:30 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с бывшим министром здравоохранения.

К месту вызова немедленно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Бригада скорой медицинской помощи зафиксировала факт преждевременной смерти до приезда врачей.

Отметим, что Огтай Ширалиев родился 2 августа 1950 года в Баку в семье врачей.

Указом Президента Ильхама Алиева он был назначен министром здравоохранения 20 октября 2005 года и занимал этот пост до 23 апреля 2021 года.

12 августа 2015 года Огтай Ширалиев был награждён орденом "Шохрат" за заслуги в развитии здравоохранения.

Новость обновляется

В Баку проходит церемония прощания с Огтаем Ширалиевым (ФОТО)
