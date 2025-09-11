В водохранилищах Азербайджана накоплено 16 млрд кубометров воды - Мухтар Бабаев

БАКУ/Trend/ - В водохранилищах Азербайджана накоплено 16 миллиардов кубометров воды.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, Председатель COP29 Мухтар Бабаев в ходе выступления на втором дне II Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

"Представьте: если оценивать эту воду по цене одного маната за кубометр, ее стоимость составит 16 миллиардов манатов. Если же считать в литрах - это триллионы литров воды. Если мы смогли ее накопить, мы должны уметь и использовать ее рационально", - подчеркнул М. Бабаев.

Он добавил, что Азербайджан находится в странах нижнего течения рек, поэтому вопросы воды всегда должны оставаться в центре внимания как нашей страны, так и соседних государств: "Азербайджан - единственная страна в регионе, являющаяся участником Водной конвенции. Остальные государства не являются её членами. Поэтому нам важно развивать международное сотрудничество в этой сфере, учитывая интересы не только нашей страны, но и всего региона", - отметил М. Бабаев.