В программу обучения совместно с Anderson Lab подано более 14 тысяч заявок - Фарид Османов

БАКУ/Trend/ - Программа обучения, запущенная совместно с Anderson Lab, вызвала большой интерес — на неё подали заявки более 14 тысяч специалистов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Агентства по развитию инноваций Фарид Османов в кулуарах открытия центра международной ИТ-компании Andersen Lab в Азербайджане.

По его словам, агентство поддерживает формирование IT-организаций, в том числе международных, а также подготовку специалистов с современными знаниями и навыками и их быструю интеграцию на рынок труда.

"После отбора для участия в учебном процессе были приглашены 210 человек. Особенностью программы является сочетание теоретических знаний с практикой: азербайджанские специалисты будут участвовать в реализации реальных международных проектов, что укрепляет экспортный потенциал страны и позволяет приобретать опыт работы в глобальных IT-проектах", - заявил он.

По словам Ф. Османова, в будущем проекты Anderson Lab планируется реализовывать не только в Баку, но и в регионах Азербайджана.

Также он заявил, что процесс прихода компании EPAM в страну находится на завершающем этапе, а сотрудничество с другими международными IT-организациями ведётся системно.