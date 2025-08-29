Останки пропавшего без вести в Первой Карабахской войне шехида захоронены в Кюрдамире

БАКУ /Trend/ - 29 августа в Кюрдамирском районе захоронены останки еще одного пропавшего без вести в Первой Карабахской войне шехида - Ризвана Гара оглу Гаджиева.

Как сообщает в пятницу Trend, церемония прощания прошла в селе Годжалы Кюрдамирского района.

В церемонии приняли участие жители села, члены семьи шехида, ветераны, а также сотрудники Исполнительной власти района, правоохранительных органов, представители общественности.

После церемонии прощания останки шехида были захоронены на сельском кладбище. Военный оркестр исполнил Государственный гимн, был дан оружейный залп.

Напимним, что Р.Гаджиев пропал без вести в 1993 году во время боев в направлении Физулинского района. Его останки были обнаружены возле села Гаджар Физулинского района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!