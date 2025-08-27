Еще 104 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов (ФОТО) (Обновлено)

Новость обновлена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 07:01)

БАКУ /Trend/ - Очередная группа переселенцев, отправленная в родной край 27 августа, прибыла в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает в среду Trend, 104 семьям в составе 370 человек, переселенным на этом этапе, вручены ключи от новых частных жилых домов. В церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Вернувшиеся к родным очагам жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и помолились за упокой души наших шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

