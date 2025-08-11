Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо число переселенцев, создавших хозяйства на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана по госпрограмме

Общество Материалы 11 августа 2025 13:23 (UTC +04:00)
Названо число переселенцев, создавших хозяйства на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана по госпрограмме

Читайте Trend в

Рашид Гараев
Рашид Гараев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Около 80 переселенцев, вернувшихся в родные края в прошлом году, были привлечены к программе самозанятости и создали собственные небольшие хозяйства.

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что за прошедший период 414 переселенцам с освобожденных от оккупации территорий были предоставлены активы в виде товаров и материалов в рамках программы самозанятости.

За счет переданных активов они создали свой малый бизнес в области производства, услуг и сельского хозяйства.

На первом этапе для лиц, участвующих в программе, организуются тренинги, на которых их обучают знаниям и навыкам организации и управления малым бизнесом. Участники программы, успешно завершившие обучение, в конечном итоге получают активы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости