Названо число переселенцев, создавших хозяйства на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана по госпрограмме

БАКУ /Trend/ - Около 80 переселенцев, вернувшихся в родные края в прошлом году, были привлечены к программе самозанятости и создали собственные небольшие хозяйства.

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что за прошедший период 414 переселенцам с освобожденных от оккупации территорий были предоставлены активы в виде товаров и материалов в рамках программы самозанятости.

За счет переданных активов они создали свой малый бизнес в области производства, услуг и сельского хозяйства.

На первом этапе для лиц, участвующих в программе, организуются тренинги, на которых их обучают знаниям и навыкам организации и управления малым бизнесом. Участники программы, успешно завершившие обучение, в конечном итоге получают активы.

