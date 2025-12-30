Обнародованы данные об импорте золота в Азербайджане за 11 месяцев

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предпринимаются целенаправленные меры по диверсификации экономики и экспорта страны.

В январе-ноябре 2025 года экспорт несырьевых товаров Азербайджана увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% и составил 3,317 миллиарда долларов. Ожидается, что к концу текущего года этот показатель достигнет наивысшего уровня в истории независимости.

Об этом Trend сообщил информированный источник.

Отмечается, что в январе-ноябре текущего года для укрепления макроэкономической стабильности в качестве одного из элементов стратегических валютных резервов было импортировано золото на сумму 5,042 млрд долларов.

Подчеркивается, что поскольку импорт золота не связан с реальным потреблением и экономической активностью, он не учитывается при анализе динамики импорта или оценке внутреннего спроса.

Внешнеторговый баланс Азербайджана в январе-ноябре текущего года, без учета импорта золота, был положительным и составил 7,254 миллиарда долларов США. Без учета импорта золота объем импорта составил 16,147 миллиарда долларов США, что представляет собой увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 0,5%.

