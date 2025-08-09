Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Названо число людей в Азербайджане, получивших статус инвалидности в январе-июле

Общество Материалы 9 августа 2025 11:35 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-июле 2025 года установило инвалидность 32,6 тысячи граждан.

Об этом сообщило министерство, передает Trend.

Отмечается, что из общего числа 14,5 тысячи человек получили инвалидность впервые, а 18,1 тысячи - повторно.

"Оценка инвалидности проводится через электронную систему на основе данных, указанных в направлениях, которые медицинские учреждения вносят в эту систему.

После установления инвалидности социальные выплаты назначаются в проактивном порядке через электронную систему", - говорится в сообщении.

