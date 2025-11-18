Устранение цифрового разрыва сегодня важнее, чем когда-либо - замминистра Южной Кореи

БАКУ/Trend/ - Стремительно развивающиеся цифровые технологии создают не только новые возможности, но и новые вызовы. На фоне появления таких технологий, как искусственный интеллект, устранение цифрового разрыва и продвижение инклюзивности становятся неотложной задачей.

Как передаёт Trend, об этом заявил заместитель министра науки и ИКТ Южной Кореи Докю Ли на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

Он отметил, что Корея благодаря целенаправленной политике и инвестициям, реализуемым последние 30 лет, добилась значительных успехов в развитии цифровой инфраструктуры, включая создание широкополосных сетей и полноценное внедрение 5G по всей стране:

«Сейчас страна работает над сетями следующего поколения — 6G — и расширяет возможности граждан в использовании новых технологий. Мы также обеспечиваем интеграцию “Акта о цифровой инклюзивности” на начальной стадии разработки инклюзивной цифровой политики».

Он добавил, что Корея привержена международному сотрудничеству, чтобы преимущества цифровых технологий распространялись в глобальном масштабе:

«В сотрудничестве с Международным союзом электросвязи продолжается работа по улучшению цифровой связности в развивающихся странах и стандартизации сетей нового поколения. Напомню, что Корея является членом Международного союза электросвязи с 1952 года и за это время развивалась вместе с международным сообществом. Основываясь на этом опыте, Корея стремится и далее вносить устойчивый вклад в развитие глобального сектора ИКТ».