Работа по внедрению опыта "Службы ASAN" в Пакистане ускоряется (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 ноября 2025 года председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев встретился с делегацией во главе с министром информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан Шазой Фатимой Хаваджей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Службу ASAN".

Сообщается, что в ходе встречи состоялись широкие обсуждения о работе по созданию центра "Службы ASAN" в столице Пакистана, Исламабаде.

Пакистанский министр поблагодарила азербайджанскую сторону за поддержку в создании центра "Службы ASAN". Она заявила, что после начала работы пилотного центра, подразделения "Службы ASAN" будут созданы и в других регионах Пакистана.

Следует отметить, что 10 сентября текущего года в Исламабаде при участии премьер-министра Исламской Республики Пакистан было подписано «Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан по внедрению опыта "Службы ASAN" в Исламской Республике Пакистан».

Делегация также ознакомилась с деятельностью центра "Службы ASAN", Центра инкубации и акселерации «INNOLAND», «ABAD», «Bilim Baku», Центра инновационного развития ASAN и Мобильной службы ASAN.

