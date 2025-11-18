В село Хыдырлы Агдамского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории в рамках программы «Великое возвращение».

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на данном этапе были переселены 37 семей – 160 человек в село Хоровлу Джебраильского района.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, погибших во имя освобождения Родины.

Отметим, что переселившиеся в село Хоровлу Джебраильского района — это семьи, ранее временно размещенные в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных регионах республики.

