Обнародована сумма инвестиций в Ханкенди, Ходжалы и Агдере

ХАНКЕНДИ/Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана достигнуты значительные успехи в восстановлении экономики, экономической деятельности и обеспечении занятости.

Об этом сообщил Trend специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на 6-м летнем лагере диаспорской молодежи в городе Ханкенди.

От отметил, что всего по территории предоставлено в аренду 506 объектов. В городе Ханкенди в пользование предпринимателей переданы 374 объекта, в Агдеринском районе - 35, в Ходжалинском районе - 97. Большинство объектов уже начали работу. К настоящему времени инвесторами на территории реализовано более 56 миллионов манатов инвестиций. На начавших работу объектах трудоустроено более 2 тысяч человек. Когда начнут работать и другие объекты по действующим контрактам, количество рабочих мест превысит 5 тысяч.

Э.Юсубов отметил, что весомую роль в достижении этих результатов сыграли действующие на освобожденных территориях льготные механизмы, предоставленные государством.

Отметим, что согласно Налоговому кодексу, жители освобожденной от оккупации территории освобождены от уплаты налога на доходы, имущество и землю сроком на 10 лет начиная с 1 января 2023 года. Взносы на социальное страхование, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями, семейными крестьянскими хозяйствами, землевладельцами и собственниками долей, предполагается субсидировать за счет средств государственного бюджета в размере 100 процентов в течение 10 лет с 1 января 2023 года. С этой даты предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, в течение 10 лет предоставляется финансовая помощь за счет средств государственного бюджета в размере 20 процентов от средств, которые они ежемесячно платят в соответствии с тарифами на потребляемые коммунальные услуги.

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