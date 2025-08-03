Скончался народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев

БАКУ /Trend/ – 3 августа на 83-м году жизни скончался выдающийся писатель, прозаик, драматург, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджанской Республики (с 1998 года), кавалер ордена «Истиглал» (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев.

Об этом сообщили Trend в Министерстве культуры Азербайджана.

Эльчин Эфендиев родился 13 мая 1943 года в Баку. Свой творческий путь он начал в 1960-е годы и стал одним из ведущих представителей поколения «шестидесятников», занявшего особое место в истории азербайджанской литературы. Эфендиев привнёс в национальную литературу новую атмосферу, новые ценности и выразительные художественные формы, сыграв исключительную роль в формировании современной литературной среды страны.

Его проза — рассказы, повести, романы — была переведена на многие языки мира и издана в десятках стран, внёсши весомый вклад в популяризацию азербайджанской литературы на международной арене. Он по праву считается одной из наиболее узнаваемых и уважаемых фигур, достойно представлявших национальную литературу за рубежом.

Особое место в богатом творческом наследии писателя занимают романы, пьесы и научно-критические труды. Произведения «Махмуд и Марьям», «Белый верблюд», «Баш», «Знаменосцы» по праву вошли в золотой фонд азербайджанской литературы. Как драматург, Эльчин Эфендиев также проявил себя с большой силой: его пьесы с успехом ставились в театрах как в Азербайджане, так и за его пределами.

Помимо литературной деятельности, Эфендиев внёс значительный вклад в развитие государственной политики и культурной жизни страны. С 1993 по 2018 год он занимал должность заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, принимая активное участие в общественно-политической и культурной жизни страны. В конце 1980-х годов, возглавляя общество «Вятян», он сыграл важную роль в укреплении единства азербайджанцев, проживающих за рубежом, содействовал налаживанию их связей с исторической родиной и становлению азербайджанского диаспорского движения.

За выдающиеся заслуги перед народом и государством он был удостоен ордена «Истиглал» и ряда других высоких наград.

Министерство культуры Азербайджана выражает глубокую скорбь в связи с кончиной Эльчина Эфендиева и приносит искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто знал и ценил его. Светлая память о великом писателе, выдающемся учёном и общественном деятеле навсегда останется в сердцах нашего народа.