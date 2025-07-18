Азербайджанцы в Австрии поддержали "Карабах" с трибун (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Основной состав футбольного клуба «Карабах» из Агдама провел в Австрии ряд товарищеских матчей в рамках учебно-тренировочных сборов. Команда встретилась с украинским клубом «Металлист Харьков», нидерландским «Твенте» и австрийским «Ред Булл Зальцбург».

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой.

Отмечается, что наши соотечественники, проживающие в Австрии, в том числе члены Общества азербайджанцев Австрии и других диаспорских организаций, поддержали «Карабах» во время учебно-тренировочных сборов и на матчах. Это в очередной раз продемонстрировало единство азербайджанской диаспоры.

Главный тренер команды Гурбан Гурбанов выразил благодарность азербайджанским диаспорским организациям, действующим в Австрии, и в частности Обществу азербайджанцев Австрии и Дому Азербайджана в Зальцбурге, за проявленное внимание и поддержку. Этим организациям была преподнесена официальная форма с подписями всех игроков команды.

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