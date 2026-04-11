В мексиканском Сан-Франсиско-де-Кампече рассказали об историческом наследии Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 апреля в мексиканском городе Сан-Франциско-де-Кампече состоялась Генеральная ассамблея руководителей муниципалитетов мексиканских городов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — основного органа Национальной ассоциации городов всемирного наследия Мексики.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие президент Национальной ассоциации городов всемирного наследия Мексики, глава муниципалитета Гуанахуато Саманта Смит, генеральный директор этой ассоциации Хорхе Ортега, глава муниципалитета Кампече Биби Рабело, а также руководители муниципалитетов ряда других городов Мексики, представители научных кругов и дипломатического корпуса.

Опираясь на богатый опыт нашей страны в области сохранения древнего облика Баку и современного развития города, азербайджанская сторона была приглашена к участию в этом мероприятии в качестве почетного гостя. В рамках мероприятия были заслушаны видеообращения посла Азербайджанской Республики в Мексике Сеймура Фаталиева и председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфата Махмуда.

В своём выступлении С. Фаталиев рассказал о том, что Азербайджан является одним из древнейших очагов цивилизации человечества, который отличается богатством своих городов и яркими образцами культурного наследия. Он подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в стране уделяется особое внимание сохранению богатого историко-культурного наследия и его передаче будущим поколениям, и отметил, что 2026 год объявлен в нашей стране «Годом градостроительства и архитектуры».

С. Фаталиев назвал включение Ичеришехер, Девичьей башни и комплекса Дворца Ширваншахов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году важным историческим событием с точки зрения подтверждения международного значения этих памятников. В выступлении также шла речь о новых проявлениях в сфере городского строительства последних десятилетий и новых монументальных комплексах, возведенных в Баку.

С. Фаталиев сообщил, что вслед за 29-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прошедшей в ноябре 2024 года, с 17 по 22 мая 2026 года в столице Азербайджана пройдет другое престижное мероприятие ООН — 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13). Это мероприятие является для Азербайджана неоценимой платформой как для укрепления позиций нашей страны в глобальной повестке градостроительства, так и для продвижения моделей устойчивого и «умного градостроительства» в регионе.

Р. Махмуд в своем выступлении проинформировал участников об исторической и культурной значимости Ичеришехер. Было отмечено, что Ичеришехер — это не просто статический памятник, а «живая легенда», объединяющая в себе охрану исторического наследия и современную городскую жизнь.

Включение Ичеришехер, Девичьей башни и комплекса Дворца Ширваншахов, отражающих средневековый городской ансамбль Кавказского региона и исторические этапы развития региональных и местных архитектурных традиций, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является показателем их общечеловеческой ценности. Р. Махмуд заявил, что в процессе сохранения Ичеришехер крайне важно достичь баланса между консервацией и развитием.

В этой сфере основными приоритетными направлениями деятельности являются: реставрация исторического наследия и его интеграция в городскую жизнь; устойчивый туризм и развитие городской инфраструктуры; создание доступной и инклюзивной среды; цифровая презентация наследия; повышение мобильности транспортных систем. Р. Махмуд подчеркнул, что Ичеришехер активно участвует в международном сотрудничестве, которое реализуется через обмен экспертами и проекты по усилению институционального потенциала. В этой связи он отметил, что Ичеришехер заинтересован в тесном сотрудничестве с мексиканскими городами, перед которыми стоят аналогичные задачи и вызовы.

В ходе презентаций были продемонстрированы фотографии, отражающие как древний, так и современный облик города Баку. Оба выступления были встречены участниками с большим интересом.