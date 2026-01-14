Принятие рамочного документа по реализации TRIPP - важный шаг для начала практической работы - МИД

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 13 января во время визита министра иностранных дел Армении в США был обнародован рамочный документ по реализации "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

МИД Азербайджана озвучил свою позицию в связи с документом, сообщает Trend.

Начальник Управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде отметил, что принятие рамочного документа по реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) вновь демонстрирует приверженность американской стороны договоренностям, достигнутым в рамках Вашингтонского саммита 8 августа, а также является важным шагом для начала их практической реализации в данной сфере. В то же время данный документ имеет существенное значение с точки зрения выполнения Арменией взятых на себя обязательств.

"Обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой является одним из ключевых приоритетов нашей страны. Маршрут TRIPP, наряду с этим, также имеет важное значение для диверсификации торговли и связности в более широком региональном масштабе", - сказал А. Гаджизаде.

