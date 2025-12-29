Азербайджан и Узбекистан обсудили двусторонние и региональные вопросы

БАКУ/ Trend/ - 29 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам братских, дружественных и союзнических отношений между двумя странами.

Министры выразили уверенность в том, что совместные усилия будут продолжены в следующем году, как и в текущем, для дальнейшего развития существующего многостороннего сотрудничества между двумя странами на основе общих интересов и ценностей.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.