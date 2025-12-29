БАКУ /Trend/ - Обсуждены тарифы на экспорт азербайджанских нефтепродуктов через Грузию в Армению.

Обсуждения состоялись 29 декабря в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что министры обсудили текущее состояние и перспективы дружественных и стратегических партнерских отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что существующий политический диалог на самом высоком уровне между странами, а также интенсивные визиты способствуют дальнейшему укреплению отношений Азербайджана и Грузии. Была подчеркнута важность дальнейшего расширения политических контактов на высоком уровне в предстоящем году.

Стороны обсудили вопросы торговли и коммуникаций в регионе и приветствовали усилия в этом направлении. С удовлетворением отметив достигнутое соглашение по тарифному вопросу в отношении экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию, министры подчеркнули важность продолжения работы в этом направлении. Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность грузинскому руководству за оперативное решение вопроса.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам. Министры передали искренние поздравления с наступлением новогодних праздников и выразили уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами в новом году.

