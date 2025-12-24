Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Мы столкнулись с самой большой несправедливостью в истории последних лет

Политика Материалы 24 декабря 2025 17:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы столкнулись с самой большой несправедливостью в истории последних лет
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Мы столкнулись с самой большой несправедливостью в истории последних лет, потому что наши земли были оккупированы… Но во всех подобных случаях международные организации, крупные державы и политические круги различных стран осуждают эту оккупацию, используют различные методы для принуждения оккупанта, вводят санкции. Мы это видим, сейчас это показывает наша недавняя история.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

«Хотя международные организации принимали правильные решения во время армяно-азербайджанской войны и в период прекращения огня, они не предприняли ни единого шага для реализации этих решений», - подчеркнул глава государства.

