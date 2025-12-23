Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и дочь Президента Ирана Захра Пезешкиан посетили выставку «Мои моря, мои океаны» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 декабря участники конференции «Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество» побывали в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева вместе с гостями посетила выставку «Мои моря, мои океаны», призывающую к сохранению водных ресурсов.

Отметим, что в экспозиции, организованной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды), представлены работы современных художников, отражающие целый ряд глобальных проблем - от загрязнения и чрезмерного вылова рыбы до утраты биологического разнообразия. В работах вода изображена как источник жизни, обновления и воображения.

Художники и скульпторы, мультимедийные и междисциплинарные деятели искусства, обращаясь к темам воды, изменения климата, устойчивого развития и морского биоразнообразия, посредством своих картин призывают к защите морей, океанов и общего будущего.

Затем состоялась двусторонняя встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой с руководителем иранской делегации, дочерью Президента Исламской Республики Иран Захрой Пезешкиан.

В рамках мероприятия гости вручили Лейле Алиевой подарок. Лейла Алиева также преподнесла гостям подарки.

