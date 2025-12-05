В Баку проходит международная конференция на тему «Культурное наследие и право на возвращение» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 5 декабря в Баку по инициативе Общины Западного Азербайджана проходит III международная конференция на тему «Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру».

Как сообщает Trend, сначала был продемонстрирован видеоролик о деятельности Общины Западного Азербайджана.

Затем заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалят Велиев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции.

На конференции будут обсуждены состояние культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении, вопросы защиты и возрождения этого наследия, а также рассмотрены оценка права на возвращение в контексте международного права и охраны культурного наследия.

В рамках мероприятия пройдут панельные заседания на темы: «Право на возвращение и культурное наследие: правовые и моральные основы», «Материальное наследие: защита физических основ возвращения», «Нематериальное наследие: возрождение основ возвращения», «Международное сотрудничество: мобилизация глобальной поддержки».

Отметим, что в обсуждениях участвуют более 100 зарубежных и местных экспертов из более чем 60 стран.

