В Баку проходит презентация проекта по декарбонизации железных дорог при поддержке АБР (ФОТО)

Экономика Материалы 5 декабря 2025 10:00 (UTC +04:00)
Алёна Павленко
БАКУ/Trend/ - В Баку проходит презентация проекта по декарбонизации в рамках сотрудничества "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) и Азиатского банка развития (АБР).

Как сообщает в пятницу Trend, проект направлен на поддержку национальных климатических обязательств Азербайджана и развитие современной, конкурентоспособной железнодорожной системы с низким уровнем углеродных выбросов. Инициатива охватывает модернизацию инфраструктуры, внедрение энергоэффективных решений и переход к более экологичным технологиям в железнодорожном секторе.

В мероприятии примут участие директор представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал, председатель АЖД Ровшан Рустамов, а также директор по развивающимся регионам в Энергетическом управлении AБР Синди Сиснерос-Тиангко.

Отметим, что в апреле 2025 года АБР одобрил выделение средств на реализацию проекта декарбонизации АЖД. В рамках проекта будет выделено 250 000 долларов США из Специального фонда технической помощи, а также 1 миллион долларов через Фонд инноваций в сфере "умной" энергетики.

Новость обновляется

