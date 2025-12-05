«Банком года» стал Банк ABB!

Один из самых авторитетных финансовых журналов мира — The Banker — объявил победителей премии «Банк года» по итогам 2025 года. В Азербайджане победу в этой категории одержал Банк ABB. Торжественная церемония награждения прошла в Лондоне.

Журнал The Banker уже пять лет подряд, начиная с 2021 года, присуждает банку ABB звание «Банк года» в Азербайджане.

Награда была присуждена за общие результаты деятельности, эффективность операций, качество активов, финансовую устойчивость, стандарты управления рисками, ликвидность и высокий уровень цифровых банковских услуг. Среди обладателей награды «Банк года» за 2025 год такие известные финансовые учреждения, как Commerzbank, HSBC, OTP Bank, UniCredit Bank, VakıfBank. Более подробную информацию можно найти здесь.

Журнал The Banker, входящий в медиахолдинг Financial Times, выпускается с 1926 года. Премия «Банк года», учрежденная в 2000 году, давно зарекомендовала себя как образец совершенства в банковском деле. Благодаря своей высокой международной репутации эта награда заслуженно считается «Оскаром» банковского сектора.

Премия «Банк года» охватывает более 120 стран и ежегодно присуждается банкам, демонстрирующим выдающиеся результаты. Выбор победителей осуществляется экспертами из регионов и отрасли совместно с редакцией журнала. Основное внимание уделяется стратегическим достижениям, инновациям в технологиях, а также качеству продуктов и услуг.

Церемония вручения премии привлекает руководителей крупнейших банков мира, превращая ее в одно из ключевых событий глобального финансового сектора.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az или в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.