С 2026 года ЗАО "Южный газовый коридор" будет распределять большую часть ежегодно генерируемых средств в виде дивидендов SOCAR и государству — Fitch

БАКУ/Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Южный газовый коридор" с 2026 года будет распределять большую часть ежегодно генерируемых денежных средств в виде дивидендов в пользу SOCAR и государства Азербайджан, передает в пятницу Trend со ссылкой на Fitch Ratings.

"Мы прогнозируем, что коэффициент чистого левериджа EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составит в среднем около 0,5x в 2025–2028 годах (0,3x в 2024 году), что обусловлено продолжением сильной генерации денежных потоков и низкими капитальными расходами. Мы прогнозируем, что с 2026 года ЗАО "Южный газовый коридор" будет направлять большую часть ежегодно генерируемых средств в виде дивидендов SOCAR и государству. В нашем анализе мы ориентируемся на консолидированный профиль ЗАО "Южный газовый коридор", который включает полную консолидацию TANAP (включая дивиденды миноритариям), пропорциональную консолидацию долей в Соглашении о разделе продукции по "Шах Дениз" и Южнокавказском газопроводе, а также дивиденды от доли в TAP", - говорится в отчете Fitch.

Аналитики рейтингового агентства ожидают, что структура рейтинга ЗАО "Южный газовый коридор" останется без изменений после возможной продажи доли в компании XRG, инвестиционной платформе Abu Dhabi National Oil Company.

"Мы считаем, что Азербайджан сохранит контроль и право принятия решений в ЗАО "Южный газовый коридор". Сделка может быть положительной с точки зрения корпоративного управления и технологической поддержки, а также упростить доступ к финансированию, если стороны решат увеличить мощности проектов", - отметили в Fitch.