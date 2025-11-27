Модель сотрудничества Trend с турецкими информационными агентствами должна стать примером создания механизма борьбы с дезинформацией в ОТГ - Алптекин Джихангир Ишбилир

БАКУ /Trend/ - Модель сотрудничества Trend с турецкими информационными агентствами должна стать примером для создания механизма борьбы с дезинформацией в странах ОТГ.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбилир, выступая на второй панельной сессии «Возможности взаимного сотрудничества государств-членов ОТГ в цифровой медиасреде» в рамках Медиафорума Организации тюркских государств (ОТГ).

По его словам, отношения между турецкими и азербайджанскими информационными агентствами стремительно развиваются, и важную роль в этом процессе играет международное информационное агентство Trend.

Пресс-секретарь посольства отметил, что агентство Trend тесно сотрудничает с медиагруппой Albayrak и информационным агентством Demirören, выпуская совместные материалы.

"Посольство Турции в Азербайджане внимательно отслеживает публикации Trend, газеты Azernews и платформы TurkicWorld и стремится способствовать дальнейшему укреплению этого взаимодействия", - сказал он.

Алптекин Джихангир Ишбилир также подчеркнул значимость проекта TurkicWorld, назвав его образцовым для всех СМИ стран-членов Организации тюркских государств.

По его мнению, разработанная модель сотрудничества может стать основой для реализации новых совместных инициатив в медиапространстве тюркского мира.

Кроме того, как отметил пресс-секретарь посольства, успешный формат взаимодействия между Trend, Albayrak, Demirören и другими партнёрами не должен ограничиваться только Азербайджаном и Турцией. Аналогичные связи необходимо развивать и с медиа других тюркских стран.

"Эта модель может быть принята в качестве образцовой, в том числе для создания единого механизма борьбы с дезинформацией — например, медиаагентства Организации тюркских государств", - сказал он.

В завершение Алптекин Джихангир Ишбилир поздравил агентство Trend в связи с его вкладом в развитие тюркского мира и азербайджано-турецких связей в сфере медиа.