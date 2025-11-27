БАКУ /Trend/ - Из Азербайджана в Россию экстрадировано лицо, объявленное в международный розыск.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Так, запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче гражданина Российской Федерации Мундшайна Микаэля Костановича, 1984 года рождения, обвиняемого в мошенничестве и объявленного в межгосударственный розыск в 2023 году, был удовлетворен Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года было принято решение об экстрадиции обвиняемого. Он был передан компетентным органам Российской Федерации в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы министерства юстиции.

