Карабахский университет отметил 2-летие (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - 27 ноября на факультете искусств Карабахского университета состоялись концертная программа и выставка, посвящённые 2-летию создания вуза.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в мероприятии приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сотрудники Службы восстановления, строительства и управления, руководство университета, преподаватели, студенты и представители СМИ.

В своем выступлении ректор Карабахского университета Шахин Байрамов рассказал об успехах, достигнутых университетом за два года в учебной, научной и культурной сферах, и отметил вклад в восстановление и развитие высшего образования в регионе.

Концертная программа началась с исполнения произведения Ниязи "Гайтагы". Затем в исполнении преподавателей и студентов прозвучали и другие музыкальные образцы. Программа завершилась исполнением "Карабах шикестеси".

Во второй части мероприятия открылась персональная выставка художницы Нармины Велиевой под названием "Güclü ruhlara ithaf". На выставке были представлены портреты и другие работы, отражающие художественное наследие Карабаха.

