Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере юстиции

БАКУ /Trend/ - 26 ноября министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов встретился с министром юстиции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Султаном бин Авадом Аль-Нуайми.

Об этом сообщило министерство юстиции, передает Trend.

Было отмечено, что в рамках встречи была подчеркнута важность существующей правовой базы для развития отношений между двумя странами в области юстиции. Было обсуждено подписание новой программы сотрудничества между министерствами юстиции, которая будет поддерживать реализацию меморандума о взаимопонимании, и заявлено, что этот документ внесет дополнительный вклад в расширение сотрудничества.

Азербайджанская сторона рассказала о проделанной работе по расширению применения цифровизации и искусственного интеллекта в системе правосудия, выразила заинтересованность в изучении лучшего международного опыта в этой сфере.

Была подчеркнута важность продолжения взаимных визитов, а также обмена опытом в целях дальнейшего укрепления правового сотрудничества между странами.

Фарид Ахмедов также провел встречу с заместителем премьер-министра ОАЭ и министром внутренних дел Шейхом Сейфом бин Зайедом Аль Нахайяном.

В рамках встречи было подчеркнуто, что между сторонами существует сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!