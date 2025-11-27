Обсуждены связи в военной сфере между Азербайджаном и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Соглашением «О военном сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Объединённых Арабских Эмиратов» государственные представители ОАЭ посетили нашу страну.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

На рабочей встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, было отмечено успешное развитие двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества в других областях. Подчеркивалась важность взаимных визитов и совместных учений с точки зрения обмена опытом.

Гостям был представлен брифинг о 44-дневной Отечественной войне, обстановке в регионе и по другим темам, были даны ответы на интересующие вопросы.

В завершение был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам текущего состояния и перспектив развития военного сотрудничества, затем состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

