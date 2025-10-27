"Мы умеем прощать, идти навстречу — и этим можно гордиться" - Аяз Салаев в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network состоялся новый выпуск аналитического видеопроекта «Диалог с Тофиком Аббасовым», гостем которого стал киновед, режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, актер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев, сообщает в понедельник Trend.

Беседа касалась глубинных процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа — от доверия между народами до исторических иллюзий и трудного пути к миру.

Аяз Салаев отметил, что Кавказ вступает в новый этап своего развития: «Мы движемся к миру, вокруг идут интеграционные процессы, но еще остаются очаги турбулентности. Азербайджан добился того, что турбулентности стало меньше».

Он подчеркнул, что ключевым элементом для устойчивого мира остается доверие: «Без доверия невозможны ни диалог, ни результат. Это самое трудное».

По его словам, для устойчивого мира также необходимо не только дипломатическое сближение, но и переосмысление истории, освобождение от идеологий прошлого. Аяз Салаев отметил, что Азербайджан всегда демонстрировал терпимость и открытость: «В Азербайджанеисповедуют любую религию, любой человек чувствует себя комфортно. Мы умеем прощать, идти навстречу — и этим можно гордиться».

Он подчеркнул, что именно гуманитарные и культурные связи, а не только политика могут стать опорой для мира. "Мир между народами возможен лишь тогда, когда новые поколения перестанут быть заложниками старых идей", - добавил Аяз Салаев.

Trend представляет полную видеозапись передачи: