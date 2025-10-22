В Азербайджане будет отмечено 100-летие I Тюркологического съезда - распоряжение

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет отмечено 100-летие I Тюркологического съезда.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"В феврале 2026 года исполняется 100 лет организации в Баку Первого тюркологического съезда.

Первый тюркологический съезд – одно из событий исключительного значения, которое стало вехой в культурной интеграции тюркских народов, обладающих общим богатым прошлым и древним наследием. На этом уникальном научном форуме международного масштаба предметом широкого и системного обсуждения стали самые актуальные вопросы тюркологии, были приняты важные решения, касающиеся будущего языка, истории, этнографии, литературы и культуры тюркского мира, в центре внимания находился вопрос перехода на единый общетюркский алфавит на основе латинской графики.

Город Баку, отличавшийся с начала XX века высоким уровнем интеллектуальной жизни и признанный одним из авторитетных центров мировой тюркологии, стал местом проведения Первого тюркологического съезда. Начало массового применения нового алфавита среди тюркских республик именно в Азербайджане стало результатом последовательной борьбы прогрессивно настроенной интеллигенции за реформу алфавита, которая велась здесь еще с XIX века.

Реализация основных идей и положений Первого тюркологического съезда вскоре была жестко пресечена препятствиями, чинимыми большевистским режимом и советской тоталитарной системой управления, подавляющее большинство делегатов съезда подверглось репрессиям 1930-х годов, что нанесло тяжелейший удар по развитию тюркологии. Только обретение национальной независимости в конце прошлого века осветило пути духовного возрождения тюркских народов, вновь актуализировало в числе важных проблем применение общетюркского алфавита на основе латинской графики.

В современных условиях успешно реализуются многие идеи, выдвинутые в свое время Первым тюркологическим съездом. Достигнуты заметные успехи в деле воссоздания тюркского мира как единой семьи. Решительные шаги, направленные на укрепление союзнических отношений между тюркскими странами, основанных на духе братства, углубление взаимного культурного сотрудничества приобретают уже устойчивый характер. Еще одним свидетельством этого является отражение призыва к проведению 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда в Декларации 12-го Саммита глав государств Организации тюркских государств, состоявшегося 6-7 октября 2025 года в Габале.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда, ставшего яркой страницей в научной и культурной жизни Азербайджана и всего тюркского мира в ХХ веке, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Национальной Академией наук Азербайджана и Министерством науки и образования Азербайджанской Республики подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Первого тюркологического съезда.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.

