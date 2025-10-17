Прошло 5 лет с освобождения города Физули от оккупации

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 5 лет со дня освобождения города Физули от армянской оккупации.

Бои за город Физули, начавшиеся 27 сентября 2020 года и продолжавшиеся до 17 октября 2020 года, пришлись на самый тяжелый период 44-дневной Отечественной войны.

Противник, принужденный покинуть территорию, нес значительные потери в живой силе и технике. В результате боевых операций был ликвидирован командир инженерно-саперного полка армянской армии полковник Ашот Газарян.

Прорыв нескольких линий обороны на Физулинском направлении создал широкие возможности для продвижения азербайджанской армии по южному фронту. Перед заключительной фазой боев за город 16 октября Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Агбулаг, Ахуллу и Хырманджыг Ходжавендского района. До освобождения города он уже был взят в окружение азербайджанской армией с нескольких направлений.

В ночь с 16 на 17 октября началось ожесточенное сражение за город Физули. В результате непрерывных боев славная азербайджанская армия полностью освободила от оккупации физулинские села Гочахмедли, Чиман, Мусабейли, Пирахмедли, Дедели, Ишыглы, Джуварлы и город Физули.

Отметим, что всего за 44 дня благодаря героизму азербайджанской армии под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и единству нашего народа были освобождены от врага территории, находившиеся под оккупацией 30 лет, в том числе город Физули, и восстановлена территориальная целостность нашей страны. В частности, освобождение города Шуша 8 ноября стало особым моментом в ходе войны. Шушинская операция вошла в историю как один из ярчайших примеров боевой подготовки, стратегического и тактического мастерства азербайджанской армии.

Через 6 дней после Победы - 16 ноября 2020 года - Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации Физулинском районе. Глава государства водрузил в городе Физули славный Флаг Азербайджана.

После 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев предложил Армении мир во имя установления устойчивого мира в регионе. Однако Армения отвергла руку мира, протянутую Азербайджаном, и продолжала совершать провокации и террористические акты на наших территориях. В ответ Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера. Менее чем за 24 часа армянские сепаратисты были вынуждены сдаться. Соединения вооруженных сил Армении, незаконные армянские вооруженные формирования сложили оружие, покинули боевые позиции, были полностью разоружены. Режим хунты в Карабахе был ликвидирован, главари сепаратистов арестованы. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет на всей своей территории.

