Сахиба Гафарова обсудила с представителем ICAPP вопросы политического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 16-го октября встретилась с делегацией, возглавляемой председателем Постоянного Комитета Международной Конференции Азиатских Политических Партий (ICAPP) Чоном Ый-Ёном.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Заявив об особом значении, придаваемом Азербайджаном развитию политических связей со странами Азии, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что ICAPP выступает в качестве крайне важного механизма мультилатерализма и солидарности в регионе, играя роль важной платформы, способствующей миру, безопасности и сотрудничеству в азиатском регионе.

В ходе беседы была представлена информация о роли партии «Новый Азербайджан» как правящей партии, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым и возглавляемой Президентом Ильхамом Алиевым, а также о её активных международных связях. Выражалось удовлетворение активным и успешным представительством партии «Новый Азербайджан» в Международной Конференции Азиатских Политических Партий и отмечалась важность мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества между сторонами. Проведение таких международных мероприятий, как 4-е заседание Совета по Культуре Азии (СКА) Международной Конференции Азиатских Политических Партий (ICAPP) на тему «От национального разнообразия к глобальной солидарности: роль культуры в новом мировом порядке» в Баку при организации со стороны партии «Новый Азербайджан», вносит важный вклад в укрепление диалога между политическими партиями и культурными учреждениями различных стран, а также в углубление взаимопонимания и развитие сотрудничества на основе общих ценностей.

Председатель Постоянного Комитета ICAPP Чон Ый-Ён отметил особое внимание, придаваемое возглавляемой им организацией отношениям с Азербайджаном, и отметил развитие существующих связей с правящей партией нашей страны.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между учреждённой по инициативе Президента Ильхама Алиева Парламентской Сетью Движения Неприсоединения, председателем которой в настоящее время является Милли Меджлис Азербайджана, и ICAPP, а также о расширении межпарламентских связей в Азиатском регионе, углублении взаимопонимания и других вопросах, представляющих обоюдный интерес.

