"Кавказ близок к миру, но ещё предстоит последний шаг" - Чингиз Фарзалиев в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта «Диалог с Тофиком Аббасовым», гостем которого стал профессор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Чингиз Фарзалиев.

В ходе содержательной, эмоциональной и глубокой беседы он поделился своими размышлениями о судьбах Кавказа, о том, как культура способна преодолевать вражду и объединять народы, а также о стратегическом месте Азербайджана в формирующейся новой геополитической архитектуре мира.

Ч.Фарзалиев начал разговор с философского осмысления исторического пути региона:

«Мы почти перевернули страницу силового противостояния, но остался последний, главный шаг к всеобъемлющему миру. Между нами все еще есть дистанция. Разве это нормально? Конечно, нет. Но так сложились обстоятельства».

Ч.Фарзалиев подчеркнул, что его поколению выпало пережить целую эпоху — от краха СССР до трагедий, войн, которые снова пришли в азербайджанские дома. «Мы видели даже то, чего никто не мог себе представить — крах Союза и партии. А потом — войну, которая снова постучала в нашу дверь», — сказал он.

Особо эмоционально прозвучало его воспоминание о довоенных десятилетиях:

«В Баку жило огромное количество армян. Они были нашими соседями, друзьями, одноклассниками. Мы ходили друг к другу на свадьбы и дни рождения. Все было нормально. И вдруг в один миг кому-то пришло в голову поссорить народы».

