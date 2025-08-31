Ильхам Алиев и Си Цзиньпин. Дипломатия доверия, ставшая фактором евразийской стабильности

В последние годы отношения между Азербайджаном и Китаем вышли на качественно новый уровень, и ключевую роль в этом играет особый характер взаимодействия между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем КНР Си Цзиньпином. Их доверительный диалог и личное партнерство стали не просто основой двустороннего сближения Баку и Пекина, но и важным фактором, влияющим на международные процессы в Евразии.

Очередная встреча лидеров состоялась в воскресенье в Тянцзине, в преддверии саммита ШОС. Переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания и дружбы, что вновь подчеркнуло, что Пекин и Баку рассматривают свои отношения как стратегические и долгосрочные. Характерно, что Си Цзиньпин традиционно обращается к Ильхаму Алиеву словами «мой дорогой друг», акцентируя личностный фактор и значение азербайджанского лидера - что несомненно, придает дополнительную энергию политическому и экономическому сотрудничеству двух стран.

Председатель КНР выразил благодарность азербайджанскому лидеру за участие в саммите в формате «ШОС плюс» и военном параде по случаю 80-летия победы Китая над Японией. Эти жесты Президента Ильхама Алиева стали не только знаком уважения к исторической памяти Пекина, но и свидетельством готовности Баку активно интегрироваться в многосторонние инициативы, выдвигаемые Китаем.

Одной из важнейших тем диалога между лидерами стало укрепление экономических связей. Товарооборот между Азербайджаном и Китаем в январе-июле этого года составил 2,5 млрд долларов - на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом экспорт азербайджанской продукции в Китай вырос в 4,5 раза, достигнув 53,3 млн долларов, а импорт из КНР превысил 2 млрд, что сделало Китай крупнейшим поставщиком товаров в Азербайджан. Этот рост отражает не только углубление двусторонних связей, но и роль Азербайджана как важного звена в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Через территорию страны проходят ключевые маршруты Среднего коридора, обеспечивая Пекину прямой выход на рынки Европы.

Важной частью сотрудничества становится и взаимодействие в сфере энергетики, возобновляемых источников, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Китайские компании проявляют интерес к азербайджанским проектам в области зеленой энергетики, что полностью совпадает с приоритетами Баку.

Не менее значимым направлением остается политическая поддержка. Азербайджан неизменно выступает за территориальную целостность Китая и открыто выражает солидарность по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзяна. Пекин, в свою очередь, активно поддерживает расширение роли Азербайджана в рамках Шанхайской организации сотрудничества, где страна имеет статус партнера по диалогу с заявкой на статус наблюдателя. Поддержка Китая делает перспективу углубления азербайджанского участия в ШОС еще более реалистичной, а для нашей страны, в свою очередь, это означает выход на новый уровень международного позиционирования - от регионального игрока к участнику крупнейших евразийских процессов.

Фактически речь идет о формировании устойчивой оси доверия и взаимной выгоды Баку-Пекин. Личное партнерство Ильхама Алиева и Си Цзиньпина обеспечивает этой оси необходимую прочность, превращая двусторонние контакты в драйвер более широкого сотрудничества. В условиях растущей глобальной турбулентности именно такие отношения - основанные на взаимном уважении, стратегическом расчете и личной дипломатии - становятся опорой для долгосрочной стабильности и развития в Евразии.