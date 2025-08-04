В состав Координационного совета Азербайджана по транзитным грузоперевозкам внесены изменения - Указ

БАКУ /Trend/ - В состав Координационного совета Азербайджана по транзитным грузоперевозкам внесены изменения.

Как сообщает Trend, это отражено в указе о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения, а также отмене распоряжения Президента Азербайджанской Республики в связи с реализацией указа главы государства № 342 от 25 февраля 2025 года о реорганизации Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

Согласно указу, исполнительный директор Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга (AZCON) добавлен в этот список, а генеральный директор Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт" выведен из состава Совета.